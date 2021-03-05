Кількість загиблих в авіакатастрофі у Туреччині зросла

Внаслідок авіакатастрофи військового вертольота в Туреччині загинуло 11 осіб. Спочатку повідомляли про 9 жертв трагедії.

Жертви авіакатастрофи

Серед загиблих – командир 8-го корпусу сухопутних військ генерал-лейтенант Осман Ербаш.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрівся з сином загиблого генерал-лейтенанта та висловив йому свої співчуття з приводу втрати батька.

Зауважимо, серед загиблих військових були солдати, які лише 3 та 5 місяців тому стали батьками. Крім того, були й ті, у яких є дорослі діти.

Над будинками жертв трагедії вивішали турецькі прапори.



У Туреччині родичі загиблих в авіакатастрофі вивішали прапори / Фото Anadolu



Прапори повісили на вулицях, де жили загиблі військові / Фото Anadolu

Зауважимо, на місце рятувальної операції приїхали глава міноборони Хулусі Акар, начальник Генштабу генерал Яшар Гюлер і командувач сухопутними військами генерал Уміт Дюндар.

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