Кількість загиблих у Броварах різко зросла, серед жертв трагедії – діти

У Броварах 18 січня впав гелікоптер. На жаль, є жертви та постраждалі. Їхня кількість зростає.

Олексій Кулеба – голова Київської ОВА – повідомив, що кількість загиблих станом на 10:30 зросла до 17 людей. Серед них – 2 дітей.

Зверніть увагу Внаслідок падіння вертольота в Броварах загинув очільник МВС Монастирський

Деталі від Клименка

Деталі трагедії повідомив Ігор Клименко – голова Національної поліції. Він повідомив, що на борту вертольота перебувало керівництво МВС.

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Клименко повідомив, що наразі відомо про 22 постраждалих. Серед них – 10 дітей. Усі перебувають у лікарні.

На місці трагедії працюють усі профільні служби. Деталі встановлюють.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

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