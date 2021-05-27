Кількість загиблих внаслідок катастрофи судна у Нігерії зросла

У Нігерії 26 травня перекинулося судно, на борту якого було 180 пасажирів. Внаслідок цього загинуло 4 людей, а ще 156 вважаються зниклими безвісти.
Деталі катастрофи судна
Врятувати вдалося 20 пасажирів. Решта, ймовірно, потонули, а їх тіла не можуть знайти.
Актуально У Нігерії перекинулося судно зі 160 пасажирами: десятки людей зникли безвісти
Судно було дерев'яним, старим та дуже слабким. Коли ми просили перевізників зменшити кількість людей на човні, вони нас не слухали,
– заявив місцевий менеджер Національної служби внутрішніх водних шляхів Юсуф Бірма.
За його словами, пасажири прямували рікою Нігер до ринку у місті Малеле.Зверніть увагу! Трагедії на нігерійських водних шляхах трапляються часто. Здебільшого через перезавантаженість, погану погоду та відсутність технічного обслуговування. Однак катастрофа 26 травня стала наймасштабнішою за довгий період.
Що відомо про трагедію на річці Нігер
- Судно пливло з Нігеру до штату Кеббі. Його пасажирами переважно були жінки та діти. Раніше повідомляли, що на борту було 160 людей, згодом стала відомо, що насправді – 180.
- Аварія водного транспорту могла трапитися через його перевантаження. Адже судно розраховане на перевезення не більш ніж 80 пасажирів.
- Зауважимо, дерев'яне судно було завантажене мішками піску з шахти.