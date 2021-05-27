Кількість загиблих внаслідок катастрофи судна у Нігерії зросла

У Нігерії 26 травня перекинулося судно, на борту якого було 180 пасажирів. Внаслідок цього загинуло 4 людей, а ще 156 вважаються зниклими безвісти.

Деталі катастрофи судна

Врятувати вдалося 20 пасажирів. Решта, ймовірно, потонули, а їх тіла не можуть знайти.

Актуально У Нігерії перекинулося судно зі 160 пасажирами: десятки людей зникли безвісти

Судно було дерев'яним, старим та дуже слабким. Коли ми просили перевізників зменшити кількість людей на човні, вони нас не слухали,

– заявив місцевий менеджер Національної служби внутрішніх водних шляхів Юсуф Бірма.

За його словами, пасажири прямували рікою Нігер до ринку у місті Малеле.

Що відомо про трагедію на річці Нігер

Судно пливло з Нігеру до штату Кеббі. Його пасажирами переважно були жінки та діти. Раніше повідомляли, що на борту було 160 людей, згодом стала відомо, що насправді – 180.

Аварія водного транспорту могла трапитися через його перевантаження. Адже судно розраховане на перевезення не більш ніж 80 пасажирів.

Зауважимо, дерев'яне судно було завантажене мішками піску з шахти.

Трагедії на нігерійських водних шляхах трапляються часто. Здебільшого через перезавантаженість, погану погоду та відсутність технічного обслуговування. Однак катастрофа 26 травня стала наймасштабнішою за довгий період.