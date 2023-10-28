Негода в Україні: кількість жертв раптово зросла

В Україні у суботу, 28 жовтня, лютує негода. На жаль, кількість її жертв зросла до 4 людей.

В Офісі Президента розповіли, що наразі триває ліквідація наслідків негоди. Попри сильний вітер, рятувальні бригади працюють 24 на 7.

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Найгірша ситуація у таких областях:

Житомирській (пошкоджено 1613 підстанцій, без світла – майже 62 тисяч споживачів у 415 населених пунктах);

Рівненській (пошкоджено 63 повітряні лінії електропередач та 875 трансформаторних підстанцій, без світла – понад 50 тисяч людей);

Хмельницькій (без світла – 20 тисяч людей).

Що відомо про жертв

На жаль, негода забрала життя 4 людей:

61-річного чоловіка у Київській області;

65-річного чоловіка у Києві;

35-річного чоловіка у Києві;

даних про четверту жертву наразі немає.

Правоохоронці звернулися до людей з проханням

Правоохоронці закликають українців відкласти поїздки. Якщо ж треба вирушити кудись подалі від дому, потрібно не забувати про правила безпеки.

Допомагайте одне одному в дорозі, а якщо такої можливості немає – викликайте поліцію чи рятувальників,

– мовиться у повідомленні.

Не варто ризикувати власним життям.