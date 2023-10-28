Негода в Україні: кількість жертв раптово зросла
28 жовтня 2023, 20:57Читать новость на русском
В Україні у суботу, 28 жовтня, лютує негода. На жаль, кількість її жертв зросла до 4 людей.
В Офісі Президента розповіли, що наразі триває ліквідація наслідків негоди. Попри сильний вітер, рятувальні бригади працюють 24 на 7.
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Найгірша ситуація у таких областях:
- Житомирській (пошкоджено 1613 підстанцій, без світла – майже 62 тисяч споживачів у 415 населених пунктах);
- Рівненській (пошкоджено 63 повітряні лінії електропередач та 875 трансформаторних підстанцій, без світла – понад 50 тисяч людей);
- Хмельницькій (без світла – 20 тисяч людей).
Що відомо про жертв
На жаль, негода забрала життя 4 людей:
- 61-річного чоловіка у Київській області;
- 65-річного чоловіка у Києві;
- 35-річного чоловіка у Києві;
- даних про четверту жертву наразі немає.
Правоохоронці звернулися до людей з проханням
Правоохоронці закликають українців відкласти поїздки. Якщо ж треба вирушити кудись подалі від дому, потрібно не забувати про правила безпеки.
Допомагайте одне одному в дорозі, а якщо такої можливості немає – викликайте поліцію чи рятувальників,
– мовиться у повідомленні.
Не варто ризикувати власним життям.