Кількість жертв Голодомору останніми роками применшували, – Стасюк

Протягом останніх 15 років кількість жертв Голодомору суттєво применшували. Раніше ніхто не говорив про меншу цифру, ніж 7,5 мільйона, а потім чомусь могли нарахувати тільки 3,5.

Це прослідковується в документах, розповіла директорка Музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк.

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Відповідно до документів та експертиз, проведених протягом 1934 – 2003 років, раніше ніхто не говорив про менше число, ніж 7,5 мільйона.

Після втручання Росії цифри зменшились

Стасюк розповіла, що у 2003 році 25 країн-членів ООН підписали Спільну заяву з нагоди 70-х роковин Голодомору. Там було вказано кількість жертв від 7 до 10 мільйонів.

Тоді, за словами директорки, у роботу включились так звані російські дослідники "всесоюзного голоду". Вони нарахували лиш 3,5 мільйона.

Архіви ніхто не брав у руки 85 років

Згодом деякі історики почали впроваджувати в Україні цифру у 3,5 мільйона, приховуючи і применшуючи наслідки геноциду. Натомість матеріали, які підтверджують справжню кількість жертв, є. Коли вони лежали в архівах, ніхто не брав у руки їх протягом 85 років. Тепер документи вивчають.

Наприкінці 30 років 20 століття демографи зазначали, що в Україні не тільки немає приросту населення, а є мінус 7,7 мільйона.

Яка реальна кількість жертв

Стасюк констатувала, що дослідники кажуть про 10,5 мільйона загиблих. Це науково доведена чисельність жертв комуністичного режиму.

Проте директорка зазначила, що науковці ще не порахували жертв геноциду на етнічних територіях, де проживали українці в Росії.

Важливо. 24 канал створив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті вийшли близько 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні. Усі статті проєкту – читайте за посиланням.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.