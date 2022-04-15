Кількість жертв обстрілу у Харкові зросла до 10 людей

Кількість жертв обстрілу у Харкові станом на 22:07 15 квітня зросла до 10 людей. Росіяни обстріляли Індустріальний район.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що розслідування вже розпочате. Його проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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За даними слідства, 15 квітня 2022 року близько 16:30 російські військовослужбовці обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район Харкова,

– мовиться у повідомленні.

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