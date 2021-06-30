Кількість жертв внаслідок обвалу будинку в Маямі знову зросла: туди прибуде Байден
30 червня 2021 , 08:21Читать новость на русском
Джерело:ABC News
Кількість жертв внаслідок обвалу багатоповерхівки у Маямі станом на 30 червня зросла до 12 людей. На місце трагедії прибуде президент Джо Байден.
Зниклими безвісти вважаються 149 людей. Мер Серфсайда Чарльз Беркетт заявив, що ніхто не втрачає надії.
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Ми прагнемо витягнути всіх з цієї купи уламків,
– наголосив Беркетт.
Спеціальне обладнання зафіксувало під уламками наявність повітряних пустот. Там у пастці можуть залишатися люди.
Байден прибуде на місце трагедії
Пресслужба Білого дому повідомила, що Джо Байден планує вилетіти до Флориди та відвідати місце трагедії. Точна дата візиту наразі невідома. Водночас у Білому домі не виключають, що це станеться вже у четвер, 1 липня.
Обвал будинку у Маямі: головне
- У Маямі обвалилася частина багатоповерхового будинку. Там було 55 квартир. Під завалами опинилися понад 150 людей.
- Президент Джо Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації. Президент виділив додаткові ресурси для ліквідації наслідків трагедії.
- Згодом під завалами спалахнула пожежа. Це суттєво ускладнило пошуки людей.
- Вже через декілька днів повідомили, що на місці події пролунав вибух.
- Кількість жертв постійно зростає.