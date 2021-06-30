Кількість жертв внаслідок обвалу будинку в Маямі знову зросла: туди прибуде Байден

Кількість жертв внаслідок обвалу багатоповерхівки у Маямі станом на 30 червня зросла до 12 людей. На місце трагедії прибуде президент Джо Байден.

Зниклими безвісти вважаються 149 людей. Мер Серфсайда Чарльз Беркетт заявив, що ніхто не втрачає надії.

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Ми прагнемо витягнути всіх з цієї купи уламків,

– наголосив Беркетт.

Спеціальне обладнання зафіксувало під уламками наявність повітряних пустот. Там у пастці можуть залишатися люди.

Байден прибуде на місце трагедії

Пресслужба Білого дому повідомила, що Джо Байден планує вилетіти до Флориди та відвідати місце трагедії. Точна дата візиту наразі невідома. Водночас у Білому домі не виключають, що це станеться вже у четвер, 1 липня.

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