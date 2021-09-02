Кількість жертв повені у Нью-Йорку зросла – серед них 2-річний хлопчик: масштаби стихії вражають
Джерело:NBC News
Південній регіони США наприкінці серпня накрив потужний тропічний циклон "Іда". Ураган завдав масштабних руйнувань і забрав десятки життів.
Станом на 2 вересня внаслідок стихії загинули щонайменше 22 особи. Про це повідомили у поліції Нью-Йорка, який вперше в історії зафіксували повінь.
Детальніше Вперше в історії Нью-Йорк накрила повінь: вже є 9 жертв
Кількість жертв зросла
Правоохоронці зазначають, що 8 людей загинули, потрапивши у пастку в затоплених підвалах. П'ятьох – знайшли мертвими у житловому комплексі в Елізабет, штат Нью-Джерсі.
Інша смерть була зареєстрована в Нью-Джерсі у місті Пассаїк – 70-річного чоловіка знесло потужним потоком води. Однак надзвичайникам вдалося врятувати його родину.
- Чиновники за межами Філадельфії інформують про "численні смертельні випадки". Проте, поки не надають ніяких додаткових подробиць.
Серед загиблих у Нью-Йорку також були 50-річний чоловік, 48-річна жінка та дворічний хлопчик, яких знайшли без свідомості. Їхню загибель констатували одразу на місці події.Важливо! Джо Байден назвав інші цифри, заявивши про 11 жертв у результаті підтоплень і злив в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі.
Масштаби стихії вражають
- Через ураган без світла залишилися понад 400 тисяч людей.
- Потужна стихія затопила вулиці, метро та перші поверхи будівель.
- Фахівці повідомляють про підняття рівня води в річках у США.
- Тропічний циклон отримав 4 категорію з 5 можливих.
- Швидкість вітру перевищувала 240 кілометрів на годину.