Кількість жертв повені у Нью-Йорку зросла – серед них 2-річний хлопчик: масштаби стихії вражають

Південній регіони США наприкінці серпня накрив потужний тропічний циклон "Іда". Ураган завдав масштабних руйнувань і забрав десятки життів.

Станом на 2 вересня внаслідок стихії загинули щонайменше 22 особи. Про це повідомили у поліції Нью-Йорка, який вперше в історії зафіксували повінь.

Детальніше Вперше в історії Нью-Йорк накрила повінь: вже є 9 жертв

Кількість жертв зросла

Правоохоронці зазначають, що 8 людей загинули, потрапивши у пастку в затоплених підвалах. П'ятьох – знайшли мертвими у житловому комплексі в Елізабет, штат Нью-Джерсі.

Інша смерть була зареєстрована в Нью-Джерсі у місті Пассаїк – 70-річного чоловіка знесло потужним потоком води. Однак надзвичайникам вдалося врятувати його родину.

Чиновники за межами Філадельфії інформують про "численні смертельні випадки". Проте, поки не надають ніяких додаткових подробиць.

Серед загиблих у Нью-Йорку також були 50-річний чоловік, 48-річна жінка та дворічний хлопчик, яких знайшли без свідомості. Їхню загибель констатували одразу на місці події.

Масштаби стихії вражають

Через ураган без світла залишилися понад 400 тисяч людей.

Потужна стихія затопила вулиці, метро та перші поверхи будівель.

Фахівці повідомляють про підняття рівня води в річках у США.

Тропічний циклон отримав 4 категорію з 5 можливих.

Швидкість вітру перевищувала 240 кілометрів на годину.

Джо Байден назвав інші цифри, заявивши про 11 жертв у результаті підтоплень і злив в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі."Іда" почав вирувати у південних регіонах США 29 серпня.