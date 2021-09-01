Кількість жертв урагану "Іда" у США зросла: будинки досі без світла

Ураган "Іда" почав вирувати в США ще 29 серпня. 31 серпня він забрав життя 2 людей. Станом на 1 вересня загинуло вже шестеро.

Загиблі є у трьох штатах. Двоє загиблих намагались відновити електропостачання.

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Кількість жертв від урагану "Іда" зросла до 6

Кількість зареєстрованих смертей, пов'язаних з ураганом "Іда", який вирував на територіях південного сходу США, сьогодні (мовиться про 1 вересня – 24 канал) зросла до 6 людей,

– мовиться у повідомленні.

Летальні випадки унаслідок стихії підтвердили у 3 штатах – Алабамі, Луїзіані та Міссісіпі.

31 серпня у штаті Алабама загинули 2 співробітників енергетичної компанії. Вони виконували ремонт для відновлення електромереж в окрузі Джефферсон.

Одна людина загинула в Луїзіані під час повені, а інша – внаслідок падіння дерева у міст Прерівілл.

Ще двоє людей загинули в штаті Міссісіпі 30 серпня. Це трапилось через обвалення ділянки шосе біля Люсдейла.

Влада штату Луїзіани 31 серпня повідомляла, що багато будинків перебувають без світла. 30 серпня повідомляли, що у Міссісіпі 10 осіб травмовані, троє – перебували в критичному стані.

Що відомо про ураган "Іда"