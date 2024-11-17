Росія атакувала Миколаїв декількома хвилями: кількість жертв зросла
Росія вранці 17 листопада атакувала Миколаїв дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, окупанти пошкодили приватні житлові будинки та багатоповерховий будинок.
Внаслідок обстрілу росіян є загиблі та поранені. 24 Канал пише з посиланням на главу Миколаївської ОВА, що ворог атакував місто декількома хвилями.
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У Миколаєві зросла кількість жертв
На жаль, в Миколаєві внаслідок атаки "Шахедів" загинула ще одна жінка. Горіть в пеклі, м***оти,
– написав глава ОВА.
Перед цим Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва загинула одна жінка. Також ще четверо дорослих та двоє дітей зазнали поранень.
Вороги своїм обстрілом пошкодили:
- приватні житлові будинки,
- багатоповерховий будинок,
- легкові автомобілі,
- торговий центр,
- об'єкт інфраструктури.
Також у Миколаєві виникло декілька пожеж.
Мер міста Олександр Сєнкевич заявив, що Росія вкотре атакувала цивільну інфраструктуру, а саме – приватний сектор.
Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих людей. Вічна та світла пам'ять.