Кількість жертв внаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА росте щогодини: вже відомо про 28

Рятувальники продовжують діставати тіла загиблих з-під будівлі Миколаївської ОДА. Вже відомо про 28 жертв.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Лише кілька годин тому загиблих було 27.

Важливо У будівлі Миколаївської ОДА загинув переговорник, який мав домовлятися про здачу росіянами зброї

Рятувальники не зупиняють роботу ні на мить

Вранці ДСНС повідомили, що з-під завалів витягнули тіла 23 осіб, ще одна людина померла в реанімації.

Завали продовжують розбирати. Пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово.

До речі, Кім повідомив, що у будівлі загинув переговорник. Він мав домовлятись про здачу росіянами зброї.

Важливо – Кім показав відео влучання ракети у Миколаїв: