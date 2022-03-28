У кількох громадах на Чернігівщині сидить москальська мерзота, – Чаус

Кілька громад Чернігівської області опинилися під російською окупацією. Зв'язок із мешканцями цих сіл та міст наразі відсутній.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він наголосив, що керівництво країни розуміє ситуацію в області та в самому обласному центрі. Місцева влада також комунікує з усіма громадами, окрім тих, які тимчасово окуповані росіянами.

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Зв'язку з тимчасово окупованими громадами Чернігівщини немає

За словами Чауса, таких громад небагато. Він не розкрив їхні назви, але зазначив, що здебільшого ідеться про населені пункти, розташовані навколо Чернігова. Під тимчасовою окупацією й кілька громад у Ніжинському і Прилуцькому районах.

На жаль, у нас є кілька громад, до яких ми не можемо достукатися, бо там сидить москальська мерзота, і ми не маємо з ними ні зв'язку, ні розуміння, що там відбувається,

– пояснив голова Чернігівської ОВА.

Єдине, про що точно відомо – це випадки мародерства в окупованих селах та містах.

Ми знаємо, що вороги там крадуть картоплю з погребів чи заганяють людей у підвали, а самі в їхніх хатах живуть,

– підсумував Чаус.

Напередодні окупанти викрали 7 людей у Сновську, що на Чернігівщині. Чотирьох людей відпустили, проте доля ще 3 осіб, зокрема мера міста, наразі невідома.

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