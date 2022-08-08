У низці областей України – повітряна тривога: росіяни б'ють по Харкову

У багатьох областях областях оголосили повітряну тривогу. Вибухи вже чути у Харкові.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти наносять удари по Харкову. Він попросив людей не покидати безпечни місць.

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У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що після вибухів на околицях міста здійнявся дим. Синєгубов додав, що є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі.

Де оголосили повітряну тривогу

Київ та Київська область,

Одеська,

Миколаївська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Вінницька,

Хмельницька,

Чернівецька,

Івано-Франківська,

Закарпатська,

Львівська,

Тернопільська,

Волинська,

Рівненська,

Харківська,

Донецька,

Луганська області.

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