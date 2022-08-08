У низці областей України – повітряна тривога: росіяни б'ють по Харкову
8 серпня 2022 , 10:18Читать новость на русском
Джерело:Карта повітряних тривог
У багатьох областях областях оголосили повітряну тривогу. Вибухи вже чути у Харкові.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти наносять удари по Харкову. Він попросив людей не покидати безпечни місць.
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У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що після вибухів на околицях міста здійнявся дим. Синєгубов додав, що є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі.
Де оголосили повітряну тривогу
- Київ та Київська область,
- Одеська,
- Миколаївська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Івано-Франківська,
- Закарпатська,
- Львівська,
- Тернопільська,
- Волинська,
- Рівненська,
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська області.
Алгоритм дій
- Коли лунають сирени, слід йти в укриття. Там потрібно перебувати, поки не оголосять відбій. Про нього скажуть з офіційних ресурсів.
- Якщо поруч немає укриття, рекомендують хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. На вулиці бути особливо небезпечно.
- В жодному разі не можна публікувати у мережі фото чи відео вибухів або "прильотів". Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.