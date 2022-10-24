У кількох областях України – повітряна тривога: у Миколаєві чули вибухи

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста, зокрема південні та східні регіони. У Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи – наразі деталі з'ясовуються.

Орієнтовно до 16:35 24 жовтня повітряна тривога була оголошена в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровський та Луганській областях. Під час неї жителі Миколаєва чули вибухи.

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Окупанти могли запустити ракети

Телеграм-канал, що моніторить ворожу авіацію повідомив, що росіяни, ймовірно, запустили ракети по Україні. Ворожі безпілотники прямують на південному напрямку, тому важливо залишатись в укриттях.

Однак пізніше почали з'являтись повідомлення про закінчення тривоги. Зокрема, про відбій написав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Обстріли Миколаєва: актуальна інформація

Окупанти ледь не щодня запускають ракети по Миколаєву. Внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури 23 жовтня в регіоні вимкнули світло. День перед тим також були проблеми з електромережею.

Окрім того, російські терористи 23 жовтня атакували житлові будинки міста. Миколаївська обласна рада повідомила про 5 поранених. На щастя, обійшлось без жертв. Відомо, Російські військові вкотре вночі атакували Миколаїв ракетами С-300.

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