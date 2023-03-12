ЗСУ знищили під Бахмутом стільки росіян, що вистачило б на наступ на Київ, – Defense Express
Джерело:Еспресо
Бахмут тривалий час залишається найгарячішою точкою на фронті. На захоплення міста-фортеці окупанти кидають величезні сили, які стрімко там же гинуть.
При цьому такої кількості угрупувань росіян вистачило б на стратегічну наступальну операцію. Про це розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.
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Ці сили могли б здійснити повторний наступ на Київ
За словами експерта, захисникам України вдалося у Бахмуті знищити не лише велику кількість особового складу окупантів, а й техніки. Так:
- 50 тисяч загарбників бути вбиті або поранені,
- 200 танків – знищеними.
Грубо кажучи, якби ці війська не знищили, то росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ. Той успіх, який зараз закладається для планування контрнаступу, може бути несподівано більшим і швидшим, ніж зараз уявляється,
– сказав Іван Киричевський.
Спроби загарбати Бахмут та майбутній контрнаступ ЗСУ
Експерт Defense Express підкреслив, що військово-політичне керівництво України не збирається допустити просування росіян далі Бахмута. За найгіршого моделювання ситуації, військам Україн доведеться відходити з міста після того, як деяка частина росіян буде утилізована.
Натомість за середньооптимістичним сценарієм росіяни так і застрянуть у вуличних боях.
Був у нас час перетворити Бахмут на фортецю, яка майже або зовсім непрохідна для окупантів,
– наголосив Іван Киричевський.
При цьому експерт додав, що відхід ЗСУ за річку Бахмутку був планомірним, адже перед цим було докладено достатньо організаційних зусиль, щоб, поки є можливість, ЗСУ цього не робили. Згодом військові відішли і створили зону ураження, "де ворог отримує на горіхи з усіх видів зброї".
Киричевський підкреслив, що не варто створювати завищені очікування, що захисники України на декілька місяців стабілізували фронт і росіяни там не пройдуть. Він закликав з цим не поспішати. Натомість є підстави вважати, що загарбницькі війська таки застрянуть у Бахмуті надовго, і їх продовжать перемелювати. А це – впливає на успіх майбутнього контрнаступу.
"Є певна логіка, щоб війська були у переможному настрої перед командою "Вперед", варто не допустити важкої чутливої події. Поки буде можливість – Бахмут буде триматися організовано", – підсумував Киричевський.
Що відбувається поблизу Бахмута: коротко
- За словами Олексія Данилова, зараз важко уявити, якою буде користь від оборони Бахмута вже у найближчому майбутньому. Щодня там ліквідовують дуже багато окупантів, які увірвались в Україну.
- На околицях міста та у деяких місцях в його середині зараз тривають бої. Українські герої продовжують обороняти Бахмут від загарбників.
- Ба більше, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленко, попри системний тиск ворога, українські захисники дають відсіч російським окупантам. Вони здійснили кілька контратак на Бахмутському напрямку та змогли відтіснити ворога від логістичних артерій.
- Однак говорити про те, що Україна перехопила ініціативу біля Бахмута, можна буде лише тоді, коли ЗСУ підуть в активний і безперервний наступ.