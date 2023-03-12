ЗСУ знищили під Бахмутом стільки росіян, що вистачило б на наступ на Київ, – Defense Express

Бахмут тривалий час залишається найгарячішою точкою на фронті. На захоплення міста-фортеці окупанти кидають величезні сили, які стрімко там же гинуть.

При цьому такої кількості угрупувань росіян вистачило б на стратегічну наступальну операцію. Про це розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Ці сили могли б здійснити повторний наступ на Київ

За словами експерта, захисникам України вдалося у Бахмуті знищити не лише велику кількість особового складу окупантів, а й техніки. Так:

50 тисяч загарбників бути вбиті або поранені,

200 танків – знищеними.

Грубо кажучи, якби ці війська не знищили, то росіяни могли б їх використати для повторного наступу на Київ. Той успіх, який зараз закладається для планування контрнаступу, може бути несподівано більшим і швидшим, ніж зараз уявляється,

– сказав Іван Киричевський.

Спроби загарбати Бахмут та майбутній контрнаступ ЗСУ

Експерт Defense Express підкреслив, що військово-політичне керівництво України не збирається допустити просування росіян далі Бахмута. За найгіршого моделювання ситуації, військам Україн доведеться відходити з міста після того, як деяка частина росіян буде утилізована.

Натомість за середньооптимістичним сценарієм росіяни так і застрянуть у вуличних боях.

Був у нас час перетворити Бахмут на фортецю, яка майже або зовсім непрохідна для окупантів,

– наголосив Іван Киричевський.

При цьому експерт додав, що відхід ЗСУ за річку Бахмутку був планомірним, адже перед цим було докладено достатньо організаційних зусиль, щоб, поки є можливість, ЗСУ цього не робили. Згодом військові відішли і створили зону ураження, "де ворог отримує на горіхи з усіх видів зброї".

Киричевський підкреслив, що не варто створювати завищені очікування, що захисники України на декілька місяців стабілізували фронт і росіяни там не пройдуть. Він закликав з цим не поспішати. Натомість є підстави вважати, що загарбницькі війська таки застрянуть у Бахмуті надовго, і їх продовжать перемелювати. А це – впливає на успіх майбутнього контрнаступу.

"Є певна логіка, щоб війська були у переможному настрої перед командою "Вперед", варто не допустити важкої чутливої події. Поки буде можливість – Бахмут буде триматися організовано", – підсумував Киричевський.

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