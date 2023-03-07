Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, про системний контрнаступ українських військ біля Бахмута поки що не йдеться.

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Говорити про те, що Україна перехопила ініціативу біля Бахмута, можна буде лише тоді, коли ЗСУ підуть в активний і безперервний наступ.

Однак зараз ми контролюємо ситуацію в обороні Бахмута. І казати про те, що треба виводити війська, на цю хвилину недоцільно,

– сказав військовий оглядач.

Він пояснив, що оперативна ситуація на фронті змінюється майже щохвилини.

ЗСУ відкинули окупантів

Українські захисники не просто контролюють ситуацію біля міста. Ба більше, як повідомив Коваленко, Сили оборони України здійснили кілька контратак на Бахмутському напрямку, зокрема:

у районі траси Т 0504 – неподалік населених пунктів Іванівське та Костянтинівка;

поблизу автошляху Т 0506 – на ділянці Хромове – Часів Яр.

"Ці логістичні артерії вже не перший місяць перебувають під вогневим впливом з боку російських окупантів. Однак те, що ми змогли відтіснити ворога від цих логістичних артерій, має вкрай важливе значення", – наголосив військовий оглядач.

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Буфер безпеки для логістичних артерій

За словами Коваленка, успішні контратаки українських захисників важливі з 2 причин.

По-перше, це зменшує ефективність використання росіянами засобів ураження по цих трасах. Військовий оглядач пояснив, що автошляхи й надалі залишаються під вогневим впливом ворога. Але оскільки окупанти тепер перебувають на більшій відстані від доріг, то й удари по шляхах будуть менш ефективними.

По-друге, ЗСУ створили своєрідний буфер безпеки для цих трас. У разі потужного штурму окупанти не зможуть швидко подолати певну відстань і стрімко перерізати ці траси вже фізично.

Військовий оглядач наголосив, що для України вкрай важливо убезпечити дороги Т 0504 та Т 0506.

"Для нас найважливіше – щоб постійно був буфер безпеки біля цих автошляхів, що дозволяє нам ефективно забезпечувати наші підрозділи у Бахмуті", – сказав Коваленко.

Чому Росія перекидає у Бахмут найелітніші підрозділи

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" наголосив, що основна роль, яку зараз виконує Бахмут, – це виснаження російських військ. З цим завданням Сили оборони України справляються найкращим чином.

"Росіяни змінюють тактику під Бахмутом. Вони вже давно не роблять особливий акцент на використання підрозділів ПВК "Вагнера", особливо після Соледара", – зазначив Коваленко.

Натомість окупанти під Бахмутом почали робити ставку на елітні підрозділи своєї армії, зокрема:

106 повітряно-десантну дивізію;

217 повітряно-десантний полк;

57 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ армії Росії.

Як зазначив військовий оглядач, річ не у тому, що Росія вирішила застосувати свої найпрофесійніші підрозділи. Причина набагато прозаїчніша.

Окупанти намагаються перекидати ті підрозділи, у яких є більш-менш повна штатна комплектація та техніка. Їм не вистачає техніки для того, щоб повноцінно здійснювати штурмові дії,

– пояснив Коваленко.

Загарбники опинилися у патовій ситуації у Бахмуті

Після успішних контратак ЗСУ загарбники відмовилися від потужного тиску на логістичні артерії Т 0504 та Т 0506. Ворог зосередився на боях у міських умовах.

"Весь свій ресурс ворог концентрує на сході Бахмута. Також окупанти намагаються тиснути з півночі та півдня. З півдня їм взагалі не вдається нічого зробити. З півночі – тиснуть, але успіхи 50 на 50", – розповів Коваленко.

Він зазначив, що поки що окупантам вдалося просунутися лише у східній частині Бахмута – у приватному секторі. Далі на шляху росіян постала природна перешкода – річка Бахмутка, яка є своєрідною лінією оборони українських захисників.

Окупанти перебувають у патовій ситуації. Їх знищують на тих локаціях, де вони розташувалися. А рухатися вперед, фактично через нашу лінію оборони, вони також сьогодні не можуть,

– наголосив військовий оглядач.

Коваленко додав, що у ворога наразі не вистачає ресурсів, аби форсувати річку Бахмутка.

Ситуація під Бахмутом: коротко