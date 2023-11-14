Рух електрички Києва між Почайною і Святошином – перекрили: стало відомо чому
Джерело:Kyiv City Express
У Києві було тимчасово перекрито рух кільцевої електрички між станціями "Почайна" і "Святошин". Сталося це через сходження з колії вантажного вагона.
У вівторок вранці, 14 листопада, близько 07:40 телеграм-канал про Київську кільцеву електричку та оновлені приміські сполучення Укрзалізниці розповів про ситуацію через сходження вантажного вагона.
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Часткове перекриття руху електрички в Києві
Повідомляють, що відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 10:00. Пасажирів просять врахувати це під час планування поїздок, оскільки відбулися зміни у графіку руху поїздів.
Через ліквідацію наслідків сходження вантажного вагона, рух кільцевої електрички між станціями "Почайна" та "Святошин" тимчасово перекрито. Поїзди рухаються з відхиленням від графіка,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, у жителів та гостей столиці попросили вибачення, констатувавши, що триває робота над виправленням ситуації.
Зверніть увагу! Станом на 09:30 було відомо, що рух поїздів між Почайною та Святошином через іншу колію та від Святошина по південному півкільцю через Київ-Пасажирський, Видубичі, Дарницю і Троєщину повернувся до графіка.
Інші новини столиці
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