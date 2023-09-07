Для КНДР це можливість: чи може Кім Чен Ин забезпечити потреби Росії у зброї

У Росії поступово проявляється ресурсний дефіцит, зокрема у певних калібрах снарядів та ракет. Очевидно, що росіяни не розраховували інтенсивно воювати уже понад півтора року.

На тлі цього очільник КНДР Кім Чен Ин приїде з візитом до Росії у вересні. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк поділився думками з 24 Каналом щодо цієї ситуації. Він зауважив, що Північна Корея першочергово шукатиме вигоду для себе та не передаватиме великої кількості зброї Росії.

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На що Росія може розраховувати від Північної Кореї

Для КНДР співпраця з Росією – це можливість отримати щось додаткове від неї, зокрема технології. Проте Північна Корея не зголоситься передати величезний обсяг зброї Росії, вважає Подоляк.

Північна Корея продає свою мілітарність, як можливість розміняти це на продовольчі товари для свого населення. Адже якщо країна матиме менше зброї, то, відповідно, отримуватиме менше продуктів.

Я взагалі не розумію сенс існування Північної Кореї. Вона взагалі не потрібна. Ну чи потрібна, як приклад, вибачте мені, "скотного двора", в якому нікому немає сенсу жити,

– наголосив Подоляк.

І також додав, що Північна Корея – це комуністична та доведена до абсурду ідея. Адже держава не є технологічною та конкурентною. Єдине, що країна генерує – знаходить таких очільників як Кім Чен Ин, який усім погрожує та зазвичай зупиняється на імітації ядерної атаки. Припустимо, Північна Корея справді щось віддасть, як Іран раніше щось віддав за нуклеарні технології.

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"І мені це, до речі, теж "подобається". Дуже круто! Здавалося б, Близький Схід. Позбавте Росію можливості спонсорувати Іран. І ви отримаєте достатньо слабку систему в Ірані, яка впаде достатньо швидко. Бо вона існує тільки завдяки тому, що в неї технологічно, фінансово інвестує Росія", – сказав Подоляк.

Росії не варто очікувати на велику кількість допомоги від КНДР

Росія намагатиметься щось взяти в Північної Кореї. Проте це буде щось маленьке з невеликою кількістю. Позаяк для такої інтенсивності війни недостатньо того, що може дати КНДР.

Наразі Росія на всіх майданчиках, устами всіх проросійських блогерів та політиків говорить, що потрібно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Адже для Росії ключове на цьому етапі – суттєво знизити інтенсивність війни. Коли щодня використовуватимуть тисячу пострілів тяжких калібрів та паралельно йтиме переговорний процес.

На думку Михайла Подоляка, так Росія намагається затягнути фінал війни, аби налагодити ВПК для виготовлення снарядів. Згодом окупанти підготуються до наступного етапу війни та через рік чи півтора ще потужніше атакуватимуть українські міста.

Які ресурси має Росія

Ймовірно, росіяни розраховували кількість снарядної амуніції на три тижні. 21 чи 31 день – це період, який росіяни вважали достатнім, аби захопити Центр та Схід України. За словами Подоляка, окупанти не могли навіть подумати, що будуть щодня витрачати від 5 до 25-35 тисяч снарядів тяжких калібрів.

І, безумовно, ресурс в Росії закінчується. І треба шукати, бо російський ВПК – це більше міф, ніж реальність. Все, що в Росії – це більше міф,

– сказав радник ОПУ.

Ба більше, через санкції Росія не може навіть ремонтувати літаки. Адже усе, що має – завжди або вкрадене, або купується за кордоном. Позаяк виробництво будь-чого в Росії не придатне для використовування. Саме тому росіяни шукають можливості в інших країнах, зокрема у Північній Кореї.

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