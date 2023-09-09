"Готовий на збройну угоду": у FT сказали, що очікувати від Кім Чен Ина на зустрічі з Путіним

Президент КНДР, найізольованішої держави світу, Кім Чен Ин відчуває все більше прихильність до кремлівського ватажка Владіміра Путіна та може укласти з ним угоду. Принаймні так вважають західні експерти.

Як пишуть аналітики, найближчими днями голова Північної Кореї збирається поїхати до Владивостока на Далекому Сході Росії, аби зустрітися Путіним. Ймовірно, обговорюватимуть президенти угоду щодо продажу зброї.

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Північна Корея і Росія: "співпраця" поглиблюється

У Financial Times наголошують, що поки невідомо достеменно: що саме обговорюватиме Путін з Кім Чен Ином. Однак не виключено що це буде угода щодо постачання Росії боєприпасів, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет для ведення війни проти України.

Зброя допомогла б Москві відбити контрнаступ Києва. Натомість Москва може запропонувати зерно, нафту та військові технології, а також тверду валюту як оплату.

Слід сказати, що у липні 2023 року міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав Пхеньян і виставку зброї. На ній були представлені бойові та розвідувальні безпілотники, а також новітні міжконтинентальні балістичні ракети режиму. Відтак, є підстави говорити про все більше зближення цих двох режимів.

Зверніть увагу! Аналітики нагадали, що Пхеньян прямо підтримав війну Росії проти України, наклавши вето на резолюцію ООН щодо її засудження. Окрім того, КНДР навіть постачала зброю групі "Вагнера", яку очолював до своєї "загадкової загибелі" Євгеній Пригожин.

Варто сказати наостанок, що, попри острах багатьох у протилежному, у FT акцентують: у Китаю поки існують сумніви щодо підтримки "курсу на спорідненість" Росії та КНДР. Власне, на відміну від Кремля, Пекін не прагне погіршувати відносили зі Сполученими Штатами Америки.