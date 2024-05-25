Напередодні виборів у США: Росія та КНДР можуть планувати військову провокацію, – NBC News

Росія та Північна Корея можуть готувати масштабну військову провокацію. Це може статися вже у жовтні 2024 року, незадовго до початку виборів президента Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що вже у листопаді 2024 року в Сполучених Штатах пройдуть вибори, на яких оберуть нового президента країни. Зауважимо, що це будуть 60 вибори очільника США.

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Адміністрація Байдена стурбована подібним альянсом

NBC News пише, що станом на сьогодні офіційні особи Сполучених Штатів готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед цими виборами у США.

Кілька американських високопоставлених чиновників розповіли журналістам, що Пхеньян, ймовірно, здійснить подібні провокації на прохання свого "вірного товариша" російського диктатора Владіміра Путіна.

Вони стверджують, що період провокації може бути розроблений таким чином, щоб викликати хвилювання в іншій частині світу, поки "американці вирішуватимуть, відправляти президента Джо Байдена чи колишнього президента Дональда Трампа назад у Білий дім".

Ми не сумніваємося, що Північна Корея цього року буде провокаційною. Питання лише в тому, наскільки це ескалація,

– переконаний представник американської розвідки.

Адміністрація Байдена все більше стурбована тим, що посилення військового альянсу між Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Зокрема, попередньо, протягом наступних тижнів кремлівський очільник відвідає Північну Корею і зустрінеться з Кім Чен Ином. Водночас офіційні особи США вважають, що вони зміцнять нову угоду щодо розширення передачі військових технологій Пхеньяну.

Співпраця Росії та КНДР

У розвідці США вважають, що Путін надає Північній Кореї технологію створення ядерних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на надсилання Пхеньяном Росії великої кількості боєприпасів для застосування у війні проти України.

Ймовірно, КНДР постачає країні-агресорці більше боєприпасів, ніж Європа надає Україні, включно з мільйоном артилерійських снарядів. Видання нагадує, що в останні місяці КНДР продовжувала розвивати свою ракетну програму, включаючи випробування твердопаливного двигуна для гіперзвукової ракети.