Кім попередив про дрони, які летять у бік Умані: в області лунають сирени

Окупанти ввечері 28 грудня знову атакують Україну іранськими дронами-камікадзе. Безпілотники, ймовірно, прямують у бік Умані.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. У Черкаській області оголосили повітряну тривогу.

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За словами Кіма, 2 "мопеди" пролетіли повз Первомайська у бік Умані. Чиновник додав, що Одеса теж під загрозою атаки.