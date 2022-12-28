Кім попередив про дрони, які летять у бік Умані: в області лунають сирени
28 грудня 2022, 22:18Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Окупанти ввечері 28 грудня знову атакують Україну іранськими дронами-камікадзе. Безпілотники, ймовірно, прямують у бік Умані.
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. У Черкаській області оголосили повітряну тривогу.
До речі Дрони-камікадзе атакують Схід та Південь: успішно працює ППО
За словами Кіма, 2 "мопеди" пролетіли повз Первомайська у бік Умані. Чиновник додав, що Одеса теж під загрозою атаки.