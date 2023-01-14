Кім повідомив про 17 ворожих Ту в небі: сьогодні можлива масована атака

Російські військові продовжують підготовку до масованих ракетних атак по Україні. 14 січня ворог підняв у небо відразу 17 своїх стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Це повідомлення не для нагнітання паніки, а радше для нагадування, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті.

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Ворог може здійснити масовану атаку

У своєму дописі глава ОВА був максимально лаконічним. Він просто написав, що "у повітрі 17 Ту". Достеменно невідомо, чи мовиться про Ту-95МС, чи про Ту22М3, чи про Ту-160. Хай там як, але ворожі бомбардувальники в небі. І варто очікувати можливої атаки.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець також попередив містян. Він наголосив на тому, що 14 січня можливий масований ракетний удар. За наявною у нього інформацією, можлива масштабна повітряна тривога з 12:00.

Тому не нехтуйте попереджувальними сигналами! Будьте в максимально безпечному місці!

– закликав він.

Що про це кажуть у monitor

У телеграм-каналі зазначають, що точно відомо про виліт сімох Ту-95 з Оленегорська, що у Мурманській області. Так, окупанти тепер настільки далеко перекидають свої бомбардувальники після "бавовни" в Енгельсі. Водночас відомо про активність передавачів на бойових частотах. Але це все, що достеменно відомо.

На мій погляд, це може бути бойова місія в поєднанні з перекиданням авіації з півночі на аеродроми в центральних областях,

– зазначив адмін групи.

Він також закликав не реагувати на прогнози щодо того, скільки ракет випустить ворог. Зауважимо, що такі повідомлення часто й активно ширяться серед телеграм-каналів, які намагаються ловити хайп на атаках.

Водночас у monitor підкреслили, що індикацією ракетного обстрілу стане тривога по всій території України. Нагадуємо, що її також вмикають, коли у небо здіймається ракетоносій МіГ-31К, який є ракетоносієм "Кинджалів". Ці ракети українські Сили ППО не можуть збити, тож усіх закликають перебувати в укриттях.

Заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк закликав мешканців не легковажити. За його словами, не можна ігнорувати повітряну тривогу.

Очікується масований ракетний удар, не виключена можливість зміни початкового курсу ворожих ракет,

– наголосив він.

Нагадаємо, що зранку в ОК "Південь" повідомили також про активність ворога в акваторії Чорного моря. 14 січня окупанти вивели 7 своїх суден, серед яких 1 ракетоносій. На його борту – 8 "Калібрів".