"Службові люди" і всесвітні змови: про які нісенітниці Путін спілкується у бункері

Ми думаємо, чому вони такі кон*ені. Чому Путін несе всю цю маячню, і, здається, іноді в неї вірить. Як у таке можна вірити?

Псевдоакадемік та мільйонер: у бункері в Путіна є компанія

А виявляється, можна. Путін сидів у бункері 2 роки коронавірусу, бо боявся заразитись. Сидів зі своїм другом Ковальчуком, який мільярдер, бо друг Путіна.

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Ще у нього є брат. Великої вченості брат. Академік – бо брат друга Путіна. І директор Курчатівського інституту. Зважаючи на все вони спілкувалися не лише на історичні теми. І судячи з усього, спілкувалися і до коронавірусу.

Так от, уявляєте про що в бункері могли говорити Путін і Ковальчук, якщо брат Ковальчука, теж Ковальчук і великий учений, публічно говорить таке:

"Мрія західної еліти, а вона сконцентрована в багатьох клубах – Гірському, Більдерберзькому, Римському, Давоському – у тому, щоб вивести "службових людей". Щоб чинний лад вже більше не змінювався, і вони могли царювати. Сьогодні з'явилася технологічна можливість створення "службових людей";

"І вам більше взагалі не треба буде стільки людей! Штучна матка, інкубатор і як курчата... Далі ви за допомогою генетичного редагування можете отримати "службових людей" у потрібній кількості";

"Прибирають дуже лагідно, в білих рукавичках. Їх привчають до одностатевих шлюбів, щоб вони більше не розмножувалися. Через пару поколінь там уже нікого не буде";

"А решта населення... Ми, Китай, Індія... До нього прийде коронавірус зі стовідсотковою смертністю і виріже всіх. Нас вони не шкодуватимуть. Це складна, давно задумана справа... Два брати за допомогою свого дружка Рокфеллера створили свого часу Всесвітню Організацію Охорони Здоров'я. Вони її створили не задля лікування, а для того, щоб взяти під контроль стан здоров'я людства в різних частинах світу, впливати на нього за допомогою вакцинування. Зробили кеш-машину, за допомогою якої, роблячи вкиди про той чи інший грип, заробляли трильйони на виробництві ліків".

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Сполоханий агресор боїться всесвітньої змови

По-перше, зрозуміло, навіщо Путін засів у бункер і чому випорожняється у валізу. Інакше ж проти нього зроблять спеціальний вірус, як заповів ще Рокфеллер. Далі або вб'ють, або привчать до одностатевого шлюбу з Кадировим чи Пригожиним.

І вони про це на трьох розмовляли усі два роки. У бункері. Про історію та світову змогу. А також про те, що тільки "велика" Росія з "великою" історією та "великим" Путіним, до якого ще не дотяглися руки Більдерберзького клубу, може зупинити цю змову.

Цікаво, коли Путіну дзвонить Макрон, він йому тільки про історію розповідає? Чи про Рокфеллера теж? Про "службових людей"? Біолабораторію?