Відкривають кримінальні справи, аби кинути на фронт: як Росія посилює літній наступ

Росіяни намагаються вести бої безперервно, щоб максимально використати можливості літнього наступу. До війська залучають людей із реальними або сфабрикованими проблемами із законом.

Підполковник ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі 24 Каналу зазначив, що росіяни кидають свої війська в бій без належної підготовки. Наразі вони намагаються скористатися саме літнім періодом і сприятливими погодними умовами.

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Як Росія залучає новобранців до війська

"Сказати, що це кульмінація, – складно. Але ресурси в них є. Вони залучають багато так званих "гастарбайтерів", які приїжджають до Росії на заробітки. Проти багатьох із них відкривають кримінальні справи за різними статтями – і вже після цього починають їх примушувати до служби у війську", – сказав Сергій Цехоцький.

Він додав, що більшість полонених, яких Україні вдається захопити, пояснюють свою участь у війні не ідеологічними переконаннями, а проблемами із законом або нестачею грошей. Тобто таких ідейних, переконаних у "великій місії", як це було на початку війни, сьогодні стає дедалі менше.

Все менше тих, хто вірить у Владіміра Путіна та його ідеї. Тим більше, коли вони бачать реальну ситуацію на фронті – ставлення командирів до підлеглих, брак підготовки, масові втрати. Тому патріотичного запалу в них майже не залишилося.

Ворог втрачає сили, не досягаючи результатів. Але якщо говорити про Покровський напрямок, то й Президент нещодавно підтвердив: для Путіна це один із пріоритетів. Туди ворог кидає максимум ресурсів – артилерію, штурмові підрозділи, особовий склад,

– зазначив Цехоцький.

Він додав, що на Покровському напрямку спостерігається найбільше бездумного використання живої сили, попри значні втрати. Приблизно третина всіх бойових зіткнень припадає саме на цей напрямок.

Ворог підвозить солдатів до передової – і кидає

Росіяни постійно підкидають нові підкріплення.

Ці війська слабо підготовлені – часто просто з навчального центру, кілька разів стріляли з автомата – і відразу в бій. Але вони все одно становлять загрозу, і для їхньої нейтралізації ми змушені витрачати ресурси,

– наголосив підполковник.

Він також зазначив, що наразі бої тривають, і ворог намагається діяти максимально активно саме в літній період, ведучи бойові дії майже цілодобово.

У підсумку Цехоцький зауважив, що більшість переміщень ворога – це підвезення особового складу ближче до передової, де їх висаджують і відправляють у піші штурми.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться по карті

Обстріли ведуться переважно з закритих позицій. Проте завдяки наявності різних типів БпЛА, ЗСУ уважно відстежують пересування противника, виявляють укриття й завдають ударів ще до того, як він виходить на бойові рубежі.