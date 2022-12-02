Кім заінтригував своїм повідомленням про озброєння на Півдні

Українські захисники звільняють території від окупантів. Вони 1 грудня завдали нові удари по скупченнях ворогів.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Проте він не озвучив деталей.

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"Сьогодні щось нове прилітало росіянам на Півдні. Це прекрасно", – написав Кім.

Скільки населених пунктів Миколаївщини окуповані

Збройні Сили України звільнили від ворога майже всю Миколаївську область. Проте росіяни досі перебувають на Кінбурнській косі. За словами Кіма, під окупацією там живе приблизно сотня цивільних у трьох населених пунктах. Керівник ОВА закликав зберігати режим інформаційної тиші щодо Кінбурнської коси.

Нічого про ситуацію там коментувати не можу, але скажу, що ми їх (ворогів – 24 канал) бачимо, – зазначив Кім.

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