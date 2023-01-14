Україну атакували російські ракети: де працює ППО

Росіяни випустили по Україні ракети. Перші ворожі ракети помітили над Миколаївською областю, проте згодом вони зайшли у повітряний простір інших областей.

Сили ППО одразу розпочали свою роботу. Згодом вибухи пролунали в інших регіонах. Про це пише 24 Канал

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Південь, Центр, Захід: де спрацювала ППО

Моніторингова група близько 14:40 повідомила, що над Миколаївською областю помітили ворожі ракети. Віталій Кім тоді ж повідомив, що у південній частині України вже почала працювати ППО. Зокрема вже є перші збиття. Очільник Миколаївської ОВА закликав нічого не публікувати. Зберігаємо інформаційну тишу та слідкуємо за повідомленнями офіційних відомств та представників місцевих ОВА.

Нічого не публікуємо – не будемо радувати хворі розуми сусідів,

– написав Кім.

Також відомо, що ракети помітили у небі над Одеською областю – там працює ППО. Також про роботу протиповітряної оборони повідомили у Вінницькій області. Сергій Борзов підтвердив, що з Півдня у бік Вінницької ракети летять ракети. Він закликав місцевих не публікувати ніякі фото та відео.

Не публікуйте роботу нашої протиповітряної оборони! Ворог використовує кілька хвиль ракетних атак. Перша – для виявлення засобів ППО,

– написав очільник Вінницької ОВА,

Згодом про роботу ППО повідомили у Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Також звуки вибухів пролунали у Харкові. У деяких районах міста зникло світло.

Ракети летять у бік Заходу України

Відомо, що ракети летять у бік Заходу України. Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомив, що Повітряне командування "Захід" очікує ракетну небезпеку приблизно о 15:30.

О 15:29 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що є висока загроза ракетних обстрілів та закликав львів'ян перебувати в укритті.

Після цього стало відомо, що є збиття у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

О 15:41 глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області також працює ППО.

Станом на 15:00 Росія вивела у Чорне море 5 ракетоносіїв із загальним залпом 36 калібрів. По всій Україні лунає повітряна тривога, людей закликають не ігнорувати правила безпеки та перебувати в укриттях.

ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою,

– написав глава ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, про те, що Росія готує масовану атаку по Україні, попереджали й раніше. Зокрема 11 січня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк припустила, що окупанти готуються до нового масованого обстрілу. Тоді вона припустила, що окупанти знову можуть використати мішану тактику обстрілів: ракетами повітряного базування, ракетами морського базування та безпілотниками