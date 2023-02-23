Окупанти сидять в окопах і чекають на "подарунки": Кім записав оптимістичне звернення
Джерело:Віталій Кім
Вже 24 лютого буде рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз у нашої держави є набагато більше зброї, ніж було раніше.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до українців до роковин масштабного вторгнення. За його словами, на сьогодні наша держава готова морально і люди вмотивовані.
Зверніть увагу Колони ворога біля Чернігівщини й можливі провокації з Білорусі: подробиці від військових і ДПСУ
Оптимістичне звернення Кіма до роковин вторгнення
Рік тому без одного дня я почав інформувати людей про те, що у нас відбувається на Півдні. Відчуйте різницю,
– сказав очільник ОВА.
За словами Кіма, на зараз у нас є зброя, більше ніж було. Українські захисники укріплюють правий берег та готуються до лівого.
"Зараз ми готові морально. Наші люди вмотивовані. Настрій у нас й в окупантів дуже різний. Вони сидять в окопах та чекають на наші подарунки. Чекайте, чекайте…" – додав глава регіону.
Кім закликав, щоб українці зберігали спокій.
Звернення Кіма до українців: дивіться відео
Війна Росії проти України: останні новини
- Українські розвідники повідомили, що рух ворожих колон військової техніки помітили в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ.
- В ОК "Північ" зазначили, що наші захисники тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ ворога, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. До речі, це попередження про можливі провокації ворога, а не про якісь дії, що звершилися.
- В ОК "Північ" та речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповіли 24 Каналу, що наразі відбувається на кордонах України з Росією та Білоруссю, та чого можна чекати від ворогів до 24 лютого.