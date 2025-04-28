"Зручно" розташувались на Кінбурнській косі: Світан про наслідки удару по російському штабу БпЛА
- Українські сили завдали ударів по штабу БпЛА росіян на Кінбурнській косі, звідки запускали дрони по Україні.
- Така робота триває постійно вздовж лінії фронту, знищуючи позиції та штаби ворога.
Українські Сили оборони вдарили по Кінбурнській косі, де розташований штаб БпЛА росіян. Саме звідти ворог активно запускав дрони по території України, а саме по правому берегу Дніпра в напрямку на Миколаїв.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, як українські сили завдають болючі удари по розташуванню росіян вздовж лінії фронту. Також українські сили атакували позиції ворога в тимчасово окупованій Запорізькій області, де завдали авіаційних ударів по артилерії, штурмовій групі спецпризначенців та складу боєприпасів росіян.
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Така робота триває постійно
Світан відзначив, що Кінбурнська коса тягнеться уздовж південного узбережжя території України. Вона фактично є "підчерев'я" до української материкової частини, де розташований правобережний плацдарм.
Росіяни "зручно" розташувались на Кінбурнській косі і звідти намагаються керувати безпілотниками, що використовуються під різні завдання – ударні, розвідувальні тощо,
– пояснив військовий експерт.
Тому для української розвідки було дуже важливо визначити розташування штабів керування ворога і знищити їх.
Така робота триває постійно вздовж всієї лінії боєзіткнення,
– підкреслив Роман Світан.
Маємо певні механізми визначення, звідки виходить сигнал управління безпілотником. Після цього, за словами полковник запасу ЗСУ, штаб чи розташування пілотної групи противника накривається і ліквідується. Тому це лише один епізод роботи, яку виконують Сили оборони по всьому фронту.
Що відбувається на Кінбурнській косі: дивіться на карті
Нагадаємо, що відповідно до мирного плану Дональда Трампа, який оприлюднили журналісти Reuters, важливою його частиною є територіальні питання. У плані йдеться про те, що територіальні питання будуть обговорюватись та вирішуватись після повного та безумовного припинення вогню. Зокрема, Україна має відновити контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також над Каховською дамбою. Крім того, Київ, імовірно, отримає безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.