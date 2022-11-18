Обстрілювали зернові баржі: українські захисники знищили осередок окупантів на Кінбурнській косі

Через страх перед наступом ЗСУ російські ЗМІ розганяють істерію навколо ситуації з Кінбурнською косою. Керівниця пресцентру ОК "Південь" наголосила, що ці процеси є наслідком гібридної війни росіян.

Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що окупанти продовжують обстрілювати деокуповані території Херсонщини. У відповідь на це, ЗСУ намагаються встановити вогневий контроль над росіянами, пише 24 канал.

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ЗСУ ліквідували пункт окупантів на Кінбурнській косі

Окупанти, які обстрілювали буксири і зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані, були знищені українськими військами у п'ятницю, 18 листопада.

За словами Гуменюк, ЗСУ уразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Внаслідок ураження українські захисники ліквідували сім окупантів та дві одиниці авто-бронетехніки.

Гуменюк зазначила, що пункт базування росіян повністю зруйновано. Ба більше, в ОК "Південь" зазначили, що втрати противника на лівобережжі складають 26 осіб, ще два ворожі танки знищили біля Олешок.

Ситуація на Кінбурнській косі: що відомо

Нещодавно Міноборони України опублікувало загадкове відео з воїнами ЗСУ, які перетинають Дніпро.

Якщо наші захисники атакують позиції ворога на Кінбурні, це означає, що ЗСУ не зупиняються і продовжують деокупацію лівобережної частини Півдня України. І це при тому, що самі росіяни уже очікують на нашу офензиву в районі Мелітополя.

Як зазначають, звільнення Кінбурнської коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту Росії. І заодно означатиме зміцнення позицій України в Чорному морі.

Втрата Кінбурнської коси стане для росіян ще важчою поразкою, аніж втрата острова Зміїний. Контроль за Кінбурном дозволяв окупантам блокувати фактично найбільший за перевалкою порт України в Миколаєві без залучення завіси кораблів.

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Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення. Там "замикаються" виходи із портів деокупованого Херсону та Миколаєва. Контроль над цим клаптиком землі давав росіянам змогу постійно обстрілювати портопункт в Очакові, а також блокувати фактично найбільший за перевалкою порт України в Миколаєві.