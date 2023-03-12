В ЗСУ пояснили, чому росіян не так легко виявити на Кінбурнській косі

Росіяни обстріляли Очаків Миколаївської області з реактивної системи залпового вогню, яка була розміщена на Кінбурнській косі. Наталія Гуменюк пояснила, чому ЗСУ важко виявити ворога на косі.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України заявила в ефірі телемарафону, що вороги можуть підтягувати на косу поодиноке озброєння, інформує 24 Канал.

Важливо Росіяни з Кінбурнської коси обстріляли Очаків: чому ЗСУ складно помститися

Що відомо про дії ворога на Кінбурнській косі

За словами Наталії Гуменюк, цілком ймовірно, що Росія може підтягувати на косу поодинокі вогневі точки з різного виду озброєння, адже вони мають сполучення суходолом.

Ми відстежуємо цю роботу, але можемо реагувати тоді, коли вони зробили хоча б один постріл. Це специфіка самої коси, де не дуже легко нам їх виявляти, і вони також ховаються за мирними мешканцями, які там залишаються,

– заявила речниця.

Вона уточнила, що 12 березня ворог обстріляв Очаків з реактивної системи залпового вогню, пошкодив будівлі, господарські споруди, гаражі та легкові автомобілі.

ЗСУ намагаються зменшити атаки Росії на Херсонщині

За словами Наталії Гуменюк, позиції ворога можуть розгортатися на тих територіях, з яких він досягає Правобережжя. Окрім того:

Сили оборони працюють, щоб вибити росіян зі смуги хоча б 20 кілометрів від зрізу води, щоб ці обстріли припинити або критично зменшити;

від зрізу води, щоб ці обстріли припинити або критично зменшити; росіяни намагаються вишукувати способи розташування озброєння навіть серед будинків місцевих мешканців на тимчасово окупованому Лівобережжі.

Саме тому наразі Наталія Гуменюк запевнила, що варто йти в укриття. Адже росіяни навіть на окупованих територіях Лівобережжя обстрілюють місцеве населення, щоб залякати людей.

"Обстрілюючи з мінометів ті ж самі Олешки, вони видають це за зворотну роботу Сил оборони в противагу тим обстрілам, які зробили самі", – пояснила Гуменюк.

Наталія Гуменюк заявила, що діяльність Сил оборони України по ворожих РСЗВ та артилерійських установках має свої результати. Проте поки безпеку в регіоні ЗСУ гарантувати не можуть. Тож речниця ОК "Південь" закликала мешканців Правобережжя

Що відбувалось на Півдні України

В ніч проти 12 березня росіяни обстріляли Очаків Очаківської громади Миколаївської області. Атаку здійснили з РСЗВ, яку перебазували на територію Кінбурнської коси.

Наталія Гуменюк заявила 24 Каналу, що українські військові не мають доступу на Кінбурнську косу суходолом. Натомість росіяни мають у цьому плані перевагу, адже коса – це півострів. Вона сполучена з тимчасово окупованим лівобережжям Херсонської області, звідки ворог може підтягувати ресурси й куди може тікати у випадку небезпеки.

Окрім того, окупанти фактично щодня обстрілюють Херсонську область. Буквально 11 березня вдарили по супермаркету, підприємству. Як наслідок, троє людей загинуло, ще троє – поранені.

, які розташовані критично близько до зони обстрілу,