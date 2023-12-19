Неоднозначний бойовий дебют "суперзброї" Путіна: в Британії проаналізували запуск "Кинджалів"

19 грудня 2023, 11:19
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Джерело:

Ministry of Defence

Російський диктатор Путін називав балістичні ракети "Кинджал" "суперзброєю". Втім, українська ППО показала, що здатна збивати ці цілі.

 Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Наголошують, що Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів".

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Мета ворога 

Британські аналітики зауважили, що 14 грудня Військово-повітряні сили Росії, найімовірніше, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинджал".

Зазначають, що Росія запустила щонайменше одну таку ракету в центральну Україну, ймовірно, цілившись на військовий аеродром.

"Кинджал" – один з шести видів "суперзброї", про які президент Росії Володимир Путін оголосив у 2018 році. І які мали б відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині країни-агресора, уточнюють у МО Британії. 

У війні в Україні Росія зарезервувала цю зброю для цілей, які Росія вважає високоцінними та добре захищеними,
– додають оглядачі.

Україна досягла успіху у перехопленні 

Британські аналітики наголосили, що "Кинджал" майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют.

Багато пусків цих ракет, очевидно, не досягли поставлених цілей. Натомість Україна досягла успіху в перехопленні атак цієї нібито "непереможної" зброї.

Що відомо про пуски "Кинджалів"

  • Після тривалої паузи відновив атаки аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Вони долають тисячі кілометрів за лічені хвилини. 
  • Так, 14 грудня ворог атакував ракетою Київщину. Командування Повітряних Сил ЗСУ підтвердило збиття "Кинджала".
  • Востаннє окупанти здійснювали пуски аеробалістичних ракет 11 серпня 2023 року: окупанти атакували Україну 4 ракетами типу "Кинджал", одну з яких – збили, інші 3 ракети збити не вдалося.
Автор: Анастасія Лукашевська