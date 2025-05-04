Хто першим в історії збив російський "Кинджал": у Повітряних силах розкрили ексклюзивні деталі

Два роки тому Україна вперше збила "не імєющую аналогов" ракету – "Кинджал". Знищити аеробалістичну ракету вдалося за допомогою ЗРК Patriot.

Нині у повітряних силах показали військового, який першим в історії збив "Кинджал". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Хто збив перший російський "Кинджал"

Першим у світі збив російську аеробалістичну ракету "Кинджал" оператор зенітно-ракетного комплексу Patriot, на ім'я Дмитро. У цивільному житті він був програмістом, однак з початком повномасштабної війни став на захист України.

Як повідомили у Повітряних силах, рівно 2 роки тому, 4 травня 2023 року, воїни підрозділу 96 зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування "Центр" вперше знищили гіперзвукову балістичну ракету "Кинджал". Це перший випадок в історії, коли цю ракету вдалося перехопити системі ППО. Цікаво, що самі росіяни стверджували, що нібито "жодна система ППО у світі не здатна її знищити".

Втім, українські воїни довели, що ці заяви – чергова російська брехня. Пригадуючи історичний день, Дмитро розповів, що не міг повірити у те, що сталося.

Коли почалася війна – я вступив до війська. Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot та зіб'ю перший "Кинджал" у світі,

– розповів військовий.

Пригадуючи момент збиття, Дмитро розповів, що спочатку разом з побратимами думав, що це летить "Іскандер", адже такі ракети на радарах відображаються як балістика. Однак, коли знайшли уламки збитої ракети, то виявилося, що це "Кинджал".

Як Україна збила перший "Кинджал": дивіться відео

Дмитро додав, що також високо цінує свого командира, який є Героєм України. За його словами, саме командир мотивує весь особовий склад, а також надихає військових ставати кращими, удосконалювати свої навички та здобувати нові знання.

"Тому що, коли в тебе командир Герой України, у тебе немає шансу на помилку", – додав військовий.

Український захисник також звернувся до тих, хто вагається долучатися до ЗСУ. Він наголосив, що у Повітряних силах є місце для кожного – потрібна лише мотивація, бажання та свідомість захищати Україну.

До слова, нещодавно у Владімірській області знищили 51 арсенал ГРАУ. Серед іншого озброєння там зберігали й аеробалістичні ракети "Кинджал".