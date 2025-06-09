Patriot знищили всі запущені "Кинджали" під час нічної атаки, – Ігнат

У ніч проти 9 червня Росія завдала масованого удару по українських містах. Україні вдалось знищити чотири російські "Кинджал" завдяки західній зброї.

Про це заявив Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Головний удар Росії вночі був спрямований на один з оперативних аеродромів, – Ігнат

Повітряні сили збили "Кинджали" з допомогою Patriot

У ніч проти 9 червня серед запущених цілей, основною загрозою стали аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Однак, за інформацією Повітряних сил, усі чотири ракети було знищено завдяки системі Patriot.

Наявні системи Patriot відпрацювали сьогодні на 100 відсотків. Треба радіти за цей результат, подякувати нашим силам оборони, що вкотре ефективно застосували американську зброю – Patriot,

– повідомив Ігнат.

Ігнат також наголосив, що для надійного захисту повітряного простору України потрібно більше таких систем. Він підкреслив, що Patriot – це фактично єдина система, здатна перехоплювати балістичні й аеробалістичні цілі, зокрема "Іскандери" та "Кинджали".

Нагадаємо, що вночі країна-агресорка запустила по Україні "Шахеди", крилаті та балістичні ракети. За даними ПС, українськими силами ППО знищено 479 цілей з 499 запущених. Під атакою опинилися Рівненщина, Запоріжжя та Полтавщина. Відомо про постраждалих, пошкодження цивільної інфраструктури та автомобілів.