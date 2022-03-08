Кінець російської армії в Україні вже близько, це армія мерців, – Арестович
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що російській армії в Україні вже незабаром настане кінець. Проте Україні ще доведеться поборотися.
Олексій Арестович у своєму фейсбуці написав, що росіян в Україні очікує розгромлений та ганебний кінець. Буде закономірний фінал нелюдського режиму.
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Водночас Арестович зазначив, що українцям, на жаль, ще буде страшно, загроза поки не зникла. Проте все це "зомбі-наступ" росіян – так звана інерція армії мертвих.
"Ми – живі. І б'ємось за живих. Кінець армії мерців та кінець Кощія близький. Вже зійшли зелені паростки їхньої поразки", – написав радник голови Офісу Президента.
Як військовий, Олексій Арестович не бачить варіантів для російської армії в Україні. Тактика ворога – жорстока, але безглузда.
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