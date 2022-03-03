Кінець світу вже стався, – Зеленський

Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Президент заявив, що Україна зараз є "парканом" між цивілізацією і не цивілізацією.

Очільник нашої держави попросив забути про усілякі пророцтва Мая і сценарії апокаліпсису. На переконання Зеленського, кінець світу уже стався.

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Забудьте про будь-які Мая, апокаліпсис, кінець світу тощо. Кінець світу вже стався. Якщо ми не можемо зупинити такі кроки, то це і є кінець світу, цього світу, і кінець світу для таких людей (як Путін – ред. 24 канал),

– емоційно наголосив Володимир Зеленський.

До слова, президент України додав, що не відрізає від цивілізації народ Росії і звичайних людей. Різниця у тому, що вони, росіяни – бояться вийти на вулицю, сказати своєму президенту (так, як кажуть українці самому Зеленському), те, що їх не влаштовує.

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