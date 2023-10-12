Випадаємо з графіка на 6 – 9 місяців: в ОП пояснили слова Буданова про кінець війни

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що Україна "вибилась з графіку" війни. Є кілька причин, які вплинули на такий стан речей.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що здебільшого це пов'язано із повільним наданням зброї для України. Однак проблема не лише в цьому.

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Чому заплановані терміни провалились

Після Харківської операції Україна почала інтенсивні переговори про надання відповідної техніки й видів зброї, з урахуванням того, що існував дефіцит насамперед артилерії. Через те не можна було просуватися далі.

Замість того, щоб це було швидко зроблено восени 2022, восени все повільно розгорталось. Відпрацьовували логістику, було багато узгоджень. Вже тоді ми вийшли з графіка постачання. Бо замість того, щоб отримати зброю через тиждень, починали отримувати її через 3-4 місяці,

– зазначив Михайло Подоляк.

Тоді світ не зміг зрозуміти й визнати, що потрібно надати все, що необхідно Україні, максимально швидко. Взимку Росія почала обстрілювати об'єкти енергетики.

"Наші партнери були шоковані атаками по критичній інфраструктурі, але також вирішили почекати, подивитись: чи впливатиме це на спроможність України? Подивились, не впливало, встояли. Далі вони були шоковані, знову ж, ми – ні, а вони були шоковані наступальними діями Росії", – наголосив Подоляк.

Росія тоді навмисно сконцентрувала велике угруповання на Донецькому напрямку і згодом пішла у наступ. Однак замість того, щоб у той час все ж надати і захистити Україну необхідною зброєю, щоб ЗСУ могли паралельно активно контрнаступати, світ все ще чекав.

Вже коли Україна встояла після повномасштабного вторгнення, атак по енергетиці та в умовах великого наступу Росії, зброю почали надавати.

Ми відстаємо на 6 – 9 місяців. Все дуже розтягнено в часі. Тут пан Буданов має рацію. Якщо домовились і отримали через місяць все необхідне – це одна історія. Якщо домовились і отримали через 8 місяців – це інша історія,

– підкреслив радник голови ОП.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Які дії Росії

При цьому під "випаданням з графіку" мається на увазі не просто деокупація земель, але й дії ворога. Росія інвестує в оборонні редути на окупованих територіях.

"Їм байдуже, що буде з цими територіями. Вона там все знищує. Вона їх просто заміновує. Ці території не придатні ні для чого будуть. Для Росії тим більше", – наголосив Подоляк.

Крім того, Росія інвестує в глобальні терористичні акції. Мовиться про Близький Схід і Африку.

І, звісно, Кремль не шкодує грошей на інформаційні програми розхитування й участь у політичних компаніях в різних країнах. Мовляв, не треба підтримувати Україну, нехай Росія переможе, бо тоді світ буде жити у спокої.

Росія впала в шоковий стан, коли програла київську, чернігівську, сумську, харківську, частково херсонську кампанії. Тому що з'ясували, що в Росії немає потужного ВПК, немає потужної армії. Але вони вийшли з цього стану і сьогодні інвестували гроші в інші технології,

– пояснив радник голови ОП.

Подоляк додав, що фактично за 19 місяців світ так і не зрозумів, що все потрібно робити швидко, особливо, коли мовиться про передачу озброєння. Росія завжди має перебувати в шоковому стані. Якщо ефективно своєчасно атакувати, Росія завжди буде в аутсайдерській позиції. І не матиме змоги приймати рішення, які їй допомагатимуть у той чи інший спосіб.

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