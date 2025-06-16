"Господар виїхав з країни, тварин кинув напризволяще": кінній фермі на Харківщині треба допомога

У Старому Салтові власник залишив стайню та коней напризволяще й виїхав за кордон. Тварини час від часу потрапляють під обстріли, евакуювати їх не можна.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Колись це була кінна ферма – популярне туристичне місце Харківської області. У стайні було понад два десятки коней, які перемагали на українських та міжнародних чемпіонатах.

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На тварин немає ні грошей, ні документів

Це місце дуже любили діти, сюди привозили людей на реабілітацію. Наразі ферма у дуже скрутному становищі.

"Зараз – руїни. Кілька прямих влучань, серйозні обстріли. У 2022 році частина коней загинула від поранень. Деякі – одразу, інші – згодом. Нині всією стайнею опікується лише один конюх, а також кілька людей, які згуртувалися навколо нього. Це місцеві поліцейські, волонтери з Харкова, фермери, небайдужі мешканці", – розповіла Анна Черненко.

Власник зник, і з ним немає жодного зв'язку. Він не залишив ані коштів, ані документів на цю стайню. Через це юридично неможливо ухвалити жодного рішення щодо подальшої долі ферми. На стайню накладено арешт, що унеможливлює навіть евакуацію тварин у безпечніше місце.

Попри все, тут досі народжуються лошата. Одне з'явилося на світ у квітні. Ще п'ять – очікуються. І все це – без стабільного фінансування, без належної ветеринарної підтримки. Фермери привозять корм, волонтери шукають гроші, знаходять ветеринарів, які допомагають безкоштовно. Але ресурси – на межі,

– пояснила Анна Черненко.

Стайня у Старому Салтові потребує негайної підтримки. Проблема – не лише в нестачі корму. Юридично відсутній механізм, який дозволяє врятувати цих тварин. Правова пастка не дає змоги перемістити коней у безпечні умови.

Конюх віддає останні гроші, щоб утримати коней

Конюх Олексій віддає останні кошти на утримання стайні. Поліцейські – у вільний від служби час – шукають способи допомогти. Але це важка щоденна праця, яку вони поєднують з основною роботою під постійними обстрілами.

"Одне лоша померло – було п'ятимісячне. Ще чотирьох поранило. Одне померло згодом – через пів року. В нього потрапили два уламки в грудну клітку. Намагалися дістати – не вдалося. Зараз чекаємо ще п'ять приплодів. Найстаршому коневі – 11 років", – розповів Олексій Болюх.

Ферма потребує допомоги

Фермери час від часу привозять сіно, але здебільшого коні пасуться самі. На одного потрібно приблизно 30 кілограмів корму на день. Коней – десятеро, тож щодня потрібно щонайменше 300 кілограмів корму.

Ці коні – під арештом. Власника немає – він виїхав за межі України, зв’язку з ним немає. Тому перевезти їх кудись неможливо. Ми підтримуємо як можемо: волонтери збирають кошти, привозять сіно, овес. Але цього недостатньо,

– повідомив поліцейський офіцер громади Дмитро Новицький.

Наразі стайні терміново потрібні фахові ветеринари, які могли б приїжджати регулярно. Потрібна також фінансова підтримка, адже без документів переоформити об'єкт неможливо. Потрібне правове рішення, яке дозволило б вивезти тварин у безпечне місце. Старий Салтів – зовсім поруч із Вовчанськом, тому там постійно лунають вибухи.

Я дуже хотіла б, щоб знайшлася людина чи організація, яка підтримала б цю ініціативу. Було б добре створити банку збору коштів, щоб пан Олексій цим не займається. Правоохоронці теж не можуть цього робити – закон забороняє їм організовувати збір коштів,

– зазначила кореспондентка.

Наразі потрібна ініціатива від небайдужих людей, які можуть допомогти. Ні фермери, ні поліцейські цих коней не покинуть, але їм потрібна системна підтримка – стабільне рішення, яке дозволить гарантувати тваринам безпеку.

Цю стайню власник залишив ще на початку повномасштабної війни. Після деокупації рішення, як врятувати коней, так і не знайшли. Конеферма тримається лише завдяки зусиллям невеликої групи небайдужих людей.