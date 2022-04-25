Кинули в жінок гранату – обидві поранені: тероборона в Ірпені затримала двох мародерів

Ввечері 25 квітня тероборона затримала в Ірпені двох чоловіків, які кинули гранату у жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі.

Відомо, що ці чоловіки мародерили. Коли місцеві жінки поскаржилися на зловмисників, вони кинули у них гранату.

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Сусіди повідомляють, що підозрювані – батько та син. Щоправда, цю інформацію повинно перевірити слідство.

Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату,

– написав Маркушин.

Тероборона вже передала зловмисників поліції. Вони проведуть необхідні слідчі дії та обшукають помешкання, де проживали ці чоловіки. Усі сусіди підтвердили правоохоронцям, що підозрювані займались мародерством.

Що відомо про стан постраждалих

Обидві жінки зазнали травм. Одна з них отримала дещо легші поранення, а ось стан другої – критичний. Зараз за її життя борються лікарі.

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