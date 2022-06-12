Кинуть у бій строковиків і мобілізованих, – Зеленський про "резервні сили" росіян на Донбасі

Володимир Зеленський заявив, що російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Окупанти намагатимуться кинути в бій строковиків і мобілізованих.

Про це президент сказав у щоденному вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що ключова тактична мета окупантів не змінилася. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають жорстокі бої буквально за кожен метр. Крім того, загарбники тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо

Дивіться відеозвернення Зеленського за 12 червня: