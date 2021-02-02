Спалахнули каністри з бензином: на Кіпрі стався вибух у центрі вакцинації

2 лютого 2021 , 09:04
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На Кіпрі у понеділок, 1 лютого, стався вибух у центрі вакцинації від коронавірусу. За попередніми даними, інцидент спричинили каністри з бензином.

Джерело: Cyprus-mail

Вибух стався у передмісті Нікосії близько 19:30.

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Деталі

  • На місце вибуху відразу прибули правоохоронці.
  • Вони оточили будівлю і не впускали туди людей.
  • Попередньою причиною вибуху назвали каністри з бензином, які зберігалися прямісінько у будівлі центру для вакцинації.
  • Наразі невідомо, скільки людей перебували у центрі у мить вибуху.
  • На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.
  • Правоохоронці пообіцяли згодом оприлюднити детальнішу інформацію про причини та наслідки вибуху.

Що відбувається з COVID-19 на Кіпрі

  • Від 8 до 31 січня на території Кіпру влада запровадила локдаун.
  • Причиною став різкий спалах коронавірусу після новорічних свят.
  • Усього від початку пандемії на Кіпрі зафіксували понад 30 тисяч заражених.
  • Померли – понад 200 інфікованих.