Спалахнули каністри з бензином: на Кіпрі стався вибух у центрі вакцинації

На Кіпрі у понеділок, 1 лютого, стався вибух у центрі вакцинації від коронавірусу. За попередніми даними, інцидент спричинили каністри з бензином.
Джерело: Cyprus-mail
Вибух стався у передмісті Нікосії близько 19:30.
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Деталі
- На місце вибуху відразу прибули правоохоронці.
- Вони оточили будівлю і не впускали туди людей.
- Попередньою причиною вибуху назвали каністри з бензином, які зберігалися прямісінько у будівлі центру для вакцинації.
- Наразі невідомо, скільки людей перебували у центрі у мить вибуху.
- На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.
- Правоохоронці пообіцяли згодом оприлюднити детальнішу інформацію про причини та наслідки вибуху.
Що відбувається з COVID-19 на Кіпрі
- Від 8 до 31 січня на території Кіпру влада запровадила локдаун.
- Причиною став різкий спалах коронавірусу після новорічних свят.
- Усього від початку пандемії на Кіпрі зафіксували понад 30 тисяч заражених.
- Померли – понад 200 інфікованих.