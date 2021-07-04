На Кіпрі вирує масштабна лісова пожежа: країна просить допомоги – фото

Кіпр звернувся до сусідніх країн з проханням допомогти. Адже на острові палає величезна лісова пожежа.

Вогонь охопив ліси у гірському регіоні на сході Кіпру. Довелося вже евакуювати щонайменше 7 сіл.

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Масштабна лісова пожежа на Кіпрі: що відбувається

Як заявив міністр охорони довкілля Кіпру Костас Кадіс в ефірі державного каналу CyBC, пожежа на острові охопила "величезні масиви лісу". Постраждали також приватні будинки у гірському масиві Троодос.

Президент країни Нікос Анастасіадіс підтвердив:

Це був "дуже важкий день для Кіпру". Мобілізовані усі сили, щоб боротися з пожежею.

Та наразі сильний вітер роздуває її та заважає рятувальникам, яким вже почали допомагати й військові.

Через все це влада звернулася по допомогу і до сусідів – з Європейського Союзу та Ізраїля.

Греція та Ізраїль вже відправили по два пожежні літаки.

Ще чотири – залучили завдяки запиту через механізм цивільного захисту ЄС.

Пріоритетом у діях влада називає уникнення будь-яких людських жертв. Тим же, хто втратить свої будинки, обіцяють надати житло.

Масштабна лісова пожежа на Кіпрі: фото АР

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