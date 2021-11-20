Кіпрський суд запрошує Коломойського до розгляду позову "Приватбанку", – ЗМІ
Джерело:Інтерфакс-Україна
За даними ЗМІ, кіпрський суд запросив олігарха Ігоря Коломойського до розгляду справи "Приватбанку". Колишній акціонер фінустанови проходить в ній як відповідач.
В олігарха є 30 днів, щоб повідомити про свою участь або справу розглядатимуть без нього. Відповідне оголошення опублікували в газеті "Голос України".
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Деталі справи
Ще у квітні 2020 року державний "Приватбанк" звернувся до кіпрських судів з вимогами про відшкодування 5,5, мільярда доларів збитків, які завдали схеми з ознаками шахрайства. Керівники фінустанови стверджують, що їх здійснили колишні акціонери – Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Тимур Новіков. також до шахрайських схем могли бути причетними 2 кіпрські компанії – PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited.
Позов до Окружного суду Лімасола стосується незаконних операцій у період з 2013 по 2016 роки. Завдяки цьому за 4 місяці кіпрська компанія отримала понад 2,3 мільярда доларів – по 30 мільйонів надходили щоденно на її рахунки.
Уже 15 червня 2021 року суд ухвалив рішення запросити до розгляду справи одного з її фігурантів – Ігоря Коломойського.
Згідно з наказом суду від 15 червня 2021 року, якщо повідомлення про участь у справі не буде подано протягом 30 днів з моменту публікації цього повідомлення, розгляд справи відбуватиметься за відсутності відповідача 1 (Ігоря Коломойського – 24 канал),
– йдеться в оголошенні.
В олігарха є місяць, щоб підтвердити свою участь або неучасть у розгляді справи.
Інша справа проти Коломойського в Ізраїлі
- Англомовна газета Kyiv Post, посилаючись на власні джерела, повідомила, що ізраїльська поліція відкрила розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського.
- Мовиться про ймовірне шахрайство та організовану злочинність. Справа стосується угоди 2019 року між партнерами Коломойського та компанією білоруського олігарха Миколи Вороб'я.
- Компанія Коломойського нібито не сплатила 20 мільйонів доларів за вугілля.