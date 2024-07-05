Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії

У Британії 4 липня відбулися дострокові парламентські вибори. За їхніми результатами Кір Стармер став прем'єр-міністром країни.

Офіційно Кір Стармер став новим главою британського уряду після аудієнції у короля в Букінгемському палаці.

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У Британії новий прем'єр-міністр

Зазначається, що Кір Стармер став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля в Букінгемському палаці.

Після переконливої ​​перемоги на виборах Його Величність запросив Кіра обійняти найвищу посаду – і таким чином сформувати новий уряд.

У виданні зауважили, що їхній королівський коментатор Аластер Брюс вказав, що короля представив новому прем'єр-міністру королівський помічник Клайв Олдертон.

Згідно з традицією, Клайв був першим, крім короля, хто привітав Кіра Стармера, покидаючи залу для аудієнцій. Так, король офіційно попросив Стармера сформувати уряд.

Sky News пише, що згодом обговорення перейде до вибору ним кабінету міністрів, який повинен символічно затвердити король.

Це шанс для сера Кіра пояснити королю, що він хоче зробити в першу чергу на першій сесії законодавчих змін,

– додає Брюс.

Хто такий Кір Стармер: основне

Кір Стармер народився 2 вересня 1962 року в Лондоні у простій родині.

У 2002 році Кір Стармер за вислугою років отримав статус Королівського адвоката, також він був співробітником центру прав людини при Ессекському університеті, консультантом з прав людини Асоціації старших поліцейських офіцерів і радником з прав людини Наглядової ради поліції Північної Ірландії.

Далі Кір Стармер змінив адвокацію на прокуратуру. З 2008 по 2013 роки він очолював Королівську прокурорську службу та виконував обов’язки головного державного обвинувача.

У 2015 році почалася політична кар'єра сера Кіра.

Кір Стармер добре усвідомлює небезпеку Росії (закликав до санкцій ще до повномасштабного вторгнення) та не планує зменшувати підтримку Україні, а також виступає за зростання видатків на оборону (до 2,5% ВВП, але поступове).

Ще в лютому 2023 року Кір Стармер відвідав Київ та мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Пізніше Стармер прямо заявляв, що лідерство Великої Британії у питанні підтримки України збережеться і не буде переглянуте.

Також Стармер підтримав видачу ордера на арешт для Путіна і створення міжнародного трибуналу з притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України.