Стармер відвідає екстрений саміт Макрона, а потім поїде до Трампа з посланням, – The Guardian

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приєднається до екстреного "європейського саміту", який скликає президент Франції Еммануель Макрон. Після цього він поїде в США.

У британському уряді підтвердили у суботу, 16 лютого, що поінформовані про запланований саміт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Які наміри у Стармера

Видання, посилаючись на офіційних осіб Великої Британії, повідомило, що Кір Стермер візьме участь у саміті у Франції й після цього відвезе повідомлення з Парижа до Вашингтона, де він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

За даними джерел The Guardian, серед запрошених Еманнуелем Макроном на зустріч до Парижа будуть генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте, а також лідери Німеччини, Італії, Великої Британії та Польщі.

Для нашої національної безпеки це момент, який випадає раз на покоління, коли ми стикаємося з реальністю сучасного світу і загрозою з боку Росії. Очевидно, що Європа повинна відігравати більшу роль в НАТО, оскільки ми працюємо зі США над забезпеченням майбутнього України й протидією загрозі з боку Росії,

– наголошував британський прем'єр.

Він казав, що Британія працюватиме над тим, щоб забезпечити єдність Сполучених Штатів і Європи.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі. За словами двох чиновників ЄС, зустріч відбудеться в понеділок, 17 лютого.