Припиняй війну, забирайся з України, – прем'єр Британії звернувся до Путіна

У своєму зверненні, присвяченому до 1 000 дня великої війни, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив із закликом до Владіміра Путіна. Він закликав очільника Кремля вивести війська з України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати надавати Україні усю необхідну допомогу та підтримку.

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Яким було звернення прем'єра Британії

Прем’єр-міністр Британії наголосив, що "безвідповідальна риторика" Путіна щодо застосування ядерної зброї "не зупинить нашу підтримку України".

Ми зараз на 1000-му дні конфлікту, це 1000 днів російської агресії, 1000 днів жертв в Україні. Ми були з Україною з самого початку. Я подвоїв свій чіткий сигнал про те, що ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у цій війні проти Путіна,

– наголосив Стармер.

Окремо британський прем'єр звернувся до російського диктатора Владіміра Путіна.

"У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: Припиняй війну, забирайся з України", – заявив він.