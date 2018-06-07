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Найкращі фільми легендарної режисерки Кіри Муратової

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Померла Кіра Муратова: найкращі фільми української режисерки
Померла Кіра Муратова: найкращі фільми української режисерки / Фото з відкритих джерел

Знаменита українська режисерка Кіра Муратова, яка померла вчора, 6 червня, залишила після себе великий творчий спадок, який налічує не один десяток фільмів. Пропонуємо дізнатись, які кінокартини заслуговують, щоб їх переглянули теплим літнім вечором.

Кіра Муратова, яка померла на 84-му році життя, за свою кар’єру стала творцем більше 20 фільмів. Два найперших фільми "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) зробили її справжньою знаменитістю.

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Свою кар’єру українська режисерка завершила у 2012 році. Її останніми роботами стали драми "Мелодія для шарманки" (2012) і "Вічне повернення. Кастинг" (2009). У 2017 році жінка навіть увійшла в склад Американської кіноакадемії, яка визначає володарів найпрестижнішої премії "Оскар", а у 1990-му році отримала Гран-прі Берлінського кінофестивалю за фільм "Астенічний синдром".


Померла Кіра Муратова: найкращі фільми української режисерки

Кіра Муратова завжди відзначались своїм особливим стилем у створенні фільмів. Режисерка навіть сама знялась у семи картинах. Тому пропонуємо переглянути підбірку наступних фільмів, які розповідають про любов, життєві труднощі та сімейні цінності.

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"Короткі зустрічі", 1967

В одній з перших кіноробіт Муратова стала як режисером, так і головною героїнею фільму. У фільмі йдеться про те, як одного чоловіка Максима кохають дві жінки – дружина Валентина Іванівна та робітниця в чайній Надя. Чоловік сумнівається, з ким його пов’язати своє подальше життя.

Короткі зустрічі, 1967: дивитись трейлер фільму онлайн

 

"Небезпечні гастролі", 1969

Ще один героїко-пригодницький музичний фільм, де Муратова зіграла головну роль революціонерки Ніни Олександрівни, показує, як у 1910 році в Одесі через морський порт передавали нелегальну літературу в Росію. А виконавцями такої місії стали артисти "театру", які гастролювали з Європу у Росію, передаючи заборонені книги.

Небезпечні гастролі, 1969: дивитись відео онлайн

 

"Довгі проводи", 1971

Одна з найвідоміших кінострічок покійної Муратової розповідає про матір-одиначку, яка все своє молоде життя присвятила вихованню сина Сашка. Але коли син підріс, він вирушив на літній відпочинок до свого батька, де зрозумів, що хоче жити з ним. Жінка не може змиритись з таким фактором і розриває стосунки з рідним сином.

Довгі проводи, 1971: дивитись трейлер фільму онлайн

 

"Астенічний синдром", 1989

Знаменита кінострічка, яка отримала визнання у Європі, показує дві, не пов’язані між собою історії: чорно-біла історія про жінку, яка поховала свого коханого чоловіка і перебуває в стані постійної депресії, та про чоловіка-вчителя, який через астенічний синдром засинає в метро.

Астенічний синдром, 1989: дивитись трейлер фільму онлайн

 

"Сад бажань", 1987

Відома кінокартина, яка розповідає про останнє літо перед військовими діями на території СРСР у 1941 році. Кіра Муратова там теж зіграла роль чаклунки, яка відкрила правду про війну і подальшу трагічну долю деяких героїв.

Сад бажань, 1987: дивитись відео онлайн

 

Нагадаємо, що українська режисерка Кіра Муратова пішла із життя 6 червня. Про це повідомив журналіст газети "День" Дмитро Десятерик і телепродюсер Юрій Мінзянов. Причина смерті Муратової досі не вказується.

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини культури Втрати
Джерело: 24 Канал
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