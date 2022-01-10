Киргизького музиканта Вікрама Рузахунова відпустили у Казахстані

Киргизького джазового музиканта Вікрама Рузахунова затримали силовики у Казахстані. Його допитували, як мародера. Після резонансу та протестів джазмена таки відпустили.

Спочатку про звільнення Рузахунова повідомили місцеві телеграм-канали. Згодом цю інформацію підтвердили у Державному комітеті з національної безпеки Киргизстану.

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Рузахунова відпустили у Бішкек

Раніше відео допиту Рузахунова оприлюднили на казахському телебаченні. Чоловік, якого представили, як мародера, розповів, що начебто приїхав з Киргизстану до Казахстану задля участі в протестах.

Рідні та друзі Рузахунова почали бити на сполох, заявляючи, що музиканта викрали та катували. Вони запевнили, що джазмен приїхав в країну для концертів.

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У Киргизстані, тим часом, влаштували акцію протесту. Люди вимагали звільнити музиканта, з такою самою вимогою виступило і киргизьке МЗС.

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За останньою інформацією, кількість затриманих під час протестів наблизилась до 8 тисяч.

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