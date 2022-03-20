Кириленко назвав жахливі масштаби руйнувань на Донеччині від дій окупантів

Російські окупанти практично зрівняли із землею Маріуполь та Волноваху. У Донецькій ОВА спробували оцінити масштаби руйнувань від дій російської орди.

Від початку війни російські окупанти знищили понад 100 шкіл на Донеччині. Загалом зруйновано 321 освітній заклад.

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Також ворог знищив 10 медичних закладів, 21 міст та 18 залізничних об'єктів.

Руйнування інфраструктури Донеччини:

10 медичних закладів;

43 заклади культури, зокрема 5 музеїв;

14 об'єктів культурної спадщини, у тому числі 4 пам'ятки Другої світової війни;

3 будівлі санітарно-оздоровчого комплексу "Перлина Донеччини";

321 освітній заклад (139 шкіл, 148 дитсадків, 10 закладів ПТО, 9 закладів фахової передвищої освіти, 4 виші, 11 закладів позашкільної освіти);

1108 будинків (464 багатоповерхових, 644 приватних);

21 міст;

18 залізничних об'єктів;

30 газопроводів (2 магістральні);

15 об'єктів тепло- та водопостачання (знеструмлено 3 насосні станції і 2 фільтрувальні станції);

34 об'єкти електропостачання.



Масштаби руйнувань на Донеччині від дій окупантів / Фото з телеграму Кириленка

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