Невдала прогулянка: у Кирилівці катер з туристами ледь не віднесло у відкрите море

В акваторії Утлюцького лиману через технічну несправність зупинився пасажирський катер. Він не міг самостійно причалити до пункту базування.

Інцидент стався поблизу Кирилівки. Поліція Запорізької області повідомила, що "правоохоронці долучилися до рятувальної операції".

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"Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Запорізького районного управління поліції спільно зі співробітниками ДСНС забезпечили буксування пасажирського катера "Ластівка", – мовиться у повідомленні.

За даними рятувальників, "він через технічну несправність та негоду в акваторії Утлюцького лиману не міг самостійно причалити до пункту базування".

Усіх пасажирів катеру повернули до місць відпочинку. Ніхто з громадян не постраждав,

– наголосили у Нацполіції.

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