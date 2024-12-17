Не підтримуємо, – у США здивували реакцією на підрив генерала Кіріллова у Москві

17 грудня Україна ліквідувала чергового російського воєнного злочинця. Генерала Ігоря Кіріллова відплата застала прямо у столиці країни-агресорки.

Офіцера, який наказував використовувати проти українських військових хімічну зброю, підірвали. Разом із ним загинув його помічник, передає 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

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Що сказали у США

За даними ЗМІ, у Вашингтоні заявили, що Київ їх не попередив про наміри ліквідувати російського генерал-лейтенанта. Про це сказав американський посадовець на умовах анонімності.

Також він додав, що США не підтримують такого роду діяльність і не сприяють їй.

Зауважимо, що реакція Великої Британії була іншою. Там речник прем'єр-міністра зауважив, що Україна має право на самозахист, натякнувши, що ліквідація генерала входить в його рамки. "Ми не будемо оплакувати смерть людини, яка сприяла незаконному вторгненню і нав'язала страждання і смерть українському народу", – зазначив посадовець.

До слова, Кіріллов перебував під санкціями Сполучених Штатів і Великої Британії.

У Кремлі неабияк розлютилися через загибель свого високопоставленого військового. Речниця МЗС Марія Захарова змалювала "доблесті" покійного. А заступник голови Радбезу Медведєв пригрозив помстою вищому військово-політичному керівництву України.